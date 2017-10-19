Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат: Розенблата сняли с самолета, драгоценностей не было

Четверг, 19 октября 2017, 15:08
Адвокат: Розенблата сняли с самолета, драгоценностей не было
solydarnist.org

Депутата Верховной Рады Борислава Розенблата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Алексей Шевчук.

"Он прошел паспортный контроль, никаких претензий у Погранслужбы не было у него. Он уже находился в самолете, когда зашли детективы НАБУ. Из-за него остановили самолет, вытащили его оттуда без решения суда, забрали паспорта, телефон и другие личные вещи.. Таким образом, задержать нардепа без согласия ВР ", - отметил Шевчук.

По его словам, Розенблат "пишет заявление о похищении у него паспортов".

При этом Шевчук отметил, что в Розенблатта не было драгоценностей, как об этом сообщили СМИ.

"Никаких драгоценностей при нем не было, ничего такого. Информация об этом – неправда и провокация", – отметил он.

Адвокат напомнил, что с 16 октября Розенблат "не имел никаких обязательств, не было электронного средства контроля, был возвращен загранпаспорт".

Он также отметил, что в 10:00 утра в четверг Розенблат сообщил НАБУ о том, что на 3 дня уедет за пределы страны, и продемонстрировал обратный билет.

Шевчук добавил, что Розенблат должен был лететь на "ежегодное лечение".

Как известно, ранее СМИ сообщили, что Розенблат был задержан в аэропорту Жуляны. Издание "Левый берег" сообщало, что при себе Розенблат якобы имел золото и бриллианты.

Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Розенблат
Во дворе скандального экснардепа взорвалась граната
Лещенко: Суд закрыл историю о вмешательстве Украины в американские выборы
Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: