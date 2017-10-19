Правоохоронці відпустили Розенблата, але не за кордон

Детективи НАБУ відпустили народного депутата Борислава Розенблата після того, як зняли з літака і не дали вилетіти до Німеччини.

Про це повідомили "Українській правді" в Національному антикорупційному бюро.

За даними НАБУ, щодо депутата відбувалися слідчі дії і ніхто нардепа не затримував.

Інше джерело в правоохоронних органах розповіло УП, що Розенблата зняли з літака для "розгляду йому запобіжного заходу".

"Це була вказівка Холодницького (Назара, голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - ред.)", - зазначило воно.

За даними джерела, в депутата вилучили 11 ювелірних виробів, які він не вказував у митній декларації.

Як повідомляють "Українські новини", нардепа вже відпустили. "Він зараз вільний", - заявило джерело агентства в антикорупційних органах.

Раніше у четвер детективи НАБУ зняли Борислава Розенблата з літака в аеропорту "Київ" ("Жуляни").

За словами адвоката нардепа Олексія Шевчука, детективи забрали у його підзахисного паспорти, телефон і інші особисті речі.

Юрист наголосив, що у Розенблата не було при собі коштовностей, як про це повідомили ЗМІ.

Шевчук додав, що Розенблат мав летіти на "щорічне лікування".

17 жовтня сам Розенблат заявив, що 16 жовтня сплив строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет.

Українська правда