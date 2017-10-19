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Правоохранители отпустили Розенблата, но не за границу

Четверг, 19 октября 2017, 15:40

Детективы НАБУ отпустили народного депутата Борислава Розенблата после того, как сняли с самолета и не дали вылететь в Германию.

Об этом сообщили "Украинской правде" в Национальном антикоррупционном бюро.

По данным НАБУ, в отношении депутата происходили следственные действия и никто нардепа не задерживал.

Другой источник в правоохранительных органах рассказал УП, что Розенблата сняли с самолета для "рассмотрения ему меры пресечения".

"Это было указание Холодницкого (Назара, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.)", - отметил он.

По данным источника, у депутата изъяли 11 ювелирных изделий, которые он не указывал в таможенной декларации.

Как сообщают "Украинские новости", нардепа уже отпустили. "Он сейчас свободен", - заявил источник агентства в антикоррупционных органах.

Ранее в четверг детективы НАБУ сняли Борислава Розенблата с самолета в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

По словам адвоката нардепа Алексея Шевчука, детективы забрали у его подзащитного паспорта, телефон и другие личные вещи.

Юрист отметил, что у Розенблата не было при себе драгоценностей, как об этом сообщили СМИ.

Шевчук добавил, что Розенблат должен был лететь на "ежегодное лечение".

17 октября сам Розенблат заявил, что 16 октября истек срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет.

Украинская правда

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Темы: РозенблатКиевНАБУ
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