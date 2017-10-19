В МВД сваливают ошибки в расследовании дела Шеремета на реформу

Одной из причин отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета в МВД называют проведение реформы полиции.

Об этом заявил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко на конференции Совета Европы "Противодействие угрозам жизни и безопасности журналистов. Эффективное расследование преступлений против свободы слова".

По словам Шевченко, в 2016 году, на момент убийства происходила реорганизация и переаттестация, что фактически демотивировало сотрудников Национальной полиции. По этой причине, по словам Шевченко, были допущены ошибки, которые следствие исправляет сейчас.

На тот момент Нацполицией руководила Хатия Деконаидзе, которая проводила реформу, включавшую переаттестацию сотрудников.

На вопрос о том, почему до сих пор не были обнародованы фотороботы, Шевченко заявил, что полиция хочет найти убийц, и именно поэтому не публикует фотороботы.

По его словам, есть круг подозреваемых, и следователям нужно время, чтобы их отработать.

Он подчеркнул, что можно составить портреты по видео, но под такие фотороботы попадет большее количество людей, которые могут и не быть подозреваемыми.

Как сообщалось, Национальная полиция попросила суд и тот засекретил судебные решения по делу убийства Павла Шеремета.

Это сотни судебных решений, которые выносились чуть не каждый день по ходатайствам следователей. В основном решения касались доступа к определенным мобильным номерам, данные о которых были засекречены, или другим данным мобильных операторов.

Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Украинская правда