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У МВС звалюють помилки в розслідуванні справи Шеремета на реформу

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:41

Однією з причин відсутності прогресу в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета в МВС називають проведення реформи поліції.

Про це заявив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко на конференції Ради Європи "Протидія загрозам життю і безпеці журналістів. Ефективне розслідування злочинів проти свободи слова".

За словами Шевченка, у 2016 році, на момент вбивства відбувалася реорганізація і переатестація, що фактично демотивувало співробітників Національної поліції. З цієї причини, за словами Шевченка, були допущені помилки, які слідство виправляє зараз.

На той момент Нацполіцією керувала Хатія Деконаідзе, яка проводила реформу, що включала переатестацію співробітників.

На питання про те, чому досі не були оприлюднені фотороботи, Шевченко заявив, що поліція хоче знайти вбивць, і саме тому не публікує фотороботи.

За його словами, є коло підозрюваних, і слідчим потрібен час, щоб їх відпрацювати.

Він підкреслив, що можна скласти портрети по відео, але під такі фотороботи потрапить значно більша кількість людей, які можуть і не бути підозрюваними.

Як повідомлялося, Національна поліція попросила суд і той засекретив судові рішення у справі вбивства Павла Шеремета.

Це сотні судових рішень, які виносились ледь не кожного дня за клопотаннями слідчих. Здебільшого рішення стосувалися доступу до певних мобільних номерів, дані про які були засекречені, або до інших даних мобільних операторів.

Головне слідче управління Нацполіції заявило, що засекретило всі судові рішенняу справі про вбивство Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть учать у кримінальному судочинстві".

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Українська правда

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Теми: Справа Шеремета
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