Глава ЦРУ: Если Ким Чен Ын внезапно умрет, не спрашивайте меня об этом

Директор ЦРУ Майк Помпео отбрсывает идею заговора с целью убить северокорейского лидера Ким Чен Ына, но признает, что хочет создать "гораздо более злобное агентство".

Об этом Помпео заявил во время форума Фонда защиты демократий, пишет South China Morning Post.

"Со всем уважением... Если Ким Чен ЫН должен исчезнуть, учитывая историю ЦРУ, я просто не буду об этом говорить", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, что будет, если Ким внезапно умрет.

"Кто-то может подумать, что это совпадение. Вы знаете, произошел несчастный случай", - сказал он, шутя.

В начале этого года Северная Корея заявила, что ЦРУ совместно с южнокорейской разведкой, пыталась убить Ким Чен Ына, не предоставив каких-либо доказательств.

Центральное разведывательное управление США считает, что Ким Чен Ын мыслит рационально и сосредоточен на том, чтобы оставаться у власти и "просыпаться в собственной постели" каждый день.

"Миссия Ким Чен Ына - просто остаться у власти", - сказал Помпео.

В то же время Помпео, который стал директором ЦРУ в январе, сказал, что он возрождает полевые миссии агентства.

"Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством", - сказал он.

Помпео сказал, что США должны признать, что правительство Кима "находится на пороге" получения ядерной ракеты, способной поразить цели в США, и работать над предотвращением этого.

Как известно, КНДР неоднократно грозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США, предостерегая, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.

15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент продолжит работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Позже СМИ стало известно об угрозах местью Северной Кореи любой стране, которая присоединится к действиям США против режима.

С 16 по 20 октября США и Южная Корея проводили совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.