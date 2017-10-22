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Глава ЦРУ: Якщо Кім Чен Ин раптово помре, не питайте мене про це

Неділя, 22 жовтня 2017, 05:23
Глава ЦРУ: Якщо Кім Чен Ин раптово помре, не питайте мене про це

Директор ЦРУ Майк Помпео відкидає ідею змови з метою вбити північнокорейського лідера Кім Чен Ина, але визнає, що хоче створити "набагато більш зле агентство".

Про це Помпео заявив під час форуму Фонду захисту демократій, пише AFP.

"З усією повагою ... Якщо Кім Чен Ин повинен зникнути, враховуючи історію ЦРУ, я просто не буду про це говорити", - заявив Помпео, відповідаючи на питання, що буде, якщо Кім раптово помре.

"Хтось може подумати, що це збіг. Ви знаєте, стався нещасний випадок", - сказав він, жартуючи.

На початку цього року Північна Корея заявила, що ЦРУ спільно з південнокорейською розвідкою, намагалася вбити Кім Чен Ина, не надавши жодних доказів.

Центральне розвідувальне управління США вважає, що Кім Чен Ин мислить раціонально і зосереджений на тому, щоб залишатися при владі і "прокидатися у власному ліжку" кожен день.

"Місія Кім Чен Ина - просто залишитися при владі", - сказав Помпео.

Водночас, Помпео, який став директором ЦРУ в січні, сказав, що він відроджує польові місії агентства.

"Ми збираємося стати набагато більш злим агентством", - сказав він.

Помпео сказав, що США повинні визнати, що уряд Кіма "перебуває на порозі" отримання ядерної ракети, здатної вразити цілі в США, і працювати над запобіганням цього.

Як відомо, КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США, застерігаючи, що "безрозсудні кроки" США змусять Пхеньян вжити заходів.

15 жовтня держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американський президент продовжить працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, але до "падіння першої бомби".

Заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент в регіоні може початися ядерна війна.

Пізніше ЗМІ стало відомо про погрози помстою Північної Кореї будь-якій країні, яка приєднається до дій США проти режиму.

З 16 по 20 жовтня США і Південна Корея проводили спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСШАядерна зброя
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