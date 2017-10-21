Митингующие под Радой объявили ультиматум Порошенко

Участники акции под Верховной Радой дали президенту Петру Порошенко 5 дней на выполнение их требований.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

"Ветераны Войны за Независимость образовали военный лагерь и дали действующему президенту 5 рабочих дней на внесение в парламент законов об Антикоррупционном суде и об импичменте. Советуют не играть с ними", - написал Соболев.

В то же время "Интерфакс-Украина" сообщил, что под Радой собрались около 150 митингующих.

Как передает информагенство, со сцены, которая размещена на дороге улицы Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. Также сохранена сцена на площади Конституции, но уже без акустики.

"Человек, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана" зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение 5 рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде", - говорится в сообщении.

На акции присутствует внефракционный нардеп Юрий Деревянко, также протестующие ждут лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

"На здание парламента митингующие направили проектор, по которому транслируют слайды с изображением Саакашвили, а также его "Плана спасения Украины", - отмечает агенство.

Кроме того, правоохранители перенесли кордон, который ранее находился на пересечении улиц Грушевского и Садовой, ближе к палаточному лагерю, на пересечение улиц Грушевского и Шелковичной. Второй их кордон находится на улице Грушевского, в районе гостиницы "Киев".

Правоохранители пропускают на территорию палаточного городка всех желающих, досматривая только личные вещи некоторых из них.

Ранее в субботу утром полиция задержала мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой с винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом и ножом.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Больше о событиях под ВР читайте в материалах:

"Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (онлайн)",

"Пришли вынести козла". Как прошел первый день протестов возле Рады",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

Украинская правда