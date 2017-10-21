Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митингующие под Радой объявили ультиматум Порошенко

Суббота, 21 октября 2017, 19:55
Митингующие под Радой объявили ультиматум Порошенко

Участники акции под Верховной Радой дали президенту Петру Порошенко 5 дней на выполнение их требований.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

"Ветераны Войны за Независимость образовали военный лагерь и дали действующему президенту 5 рабочих дней на внесение в парламент законов об Антикоррупционном суде и об импичменте. Советуют не играть с ними", - написал Соболев.

В то же время "Интерфакс-Украина" сообщил, что под Радой собрались около 150 митингующих.

Как передает информагенство, со сцены, которая размещена на дороге улицы Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. Также сохранена сцена на площади Конституции, но уже без акустики.

"Человек, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана" зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение 5 рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде", - говорится в сообщении.

На акции присутствует внефракционный нардеп Юрий Деревянко, также протестующие ждут лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

"На здание парламента митингующие направили проектор, по которому транслируют слайды с изображением Саакашвили, а также его "Плана спасения Украины", - отмечает агенство.

Кроме того, правоохранители перенесли кордон, который ранее находился на пересечении улиц Грушевского и Садовой, ближе к палаточному лагерю, на пересечение улиц Грушевского и Шелковичной. Второй их кордон находится на улице Грушевского, в районе гостиницы "Киев".

Правоохранители пропускают на территорию палаточного городка всех желающих, досматривая только личные вещи некоторых из них.

Ранее в субботу утром полиция задержала мужчину, который направлялся на акцию под Верховной Радой с винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом и ножом.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев. 

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти. 

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Больше  о событиях под ВР читайте в материалах:

"Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (онлайн)",

"Пришли вынести козла". Как прошел первый день протестов возле Рады", 

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадамитингиСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: