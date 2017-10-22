Под ВР собирается митинг с участием сторонников Саакашвили

На площади Конституции под Верховной Радой собираются участники митинга с участием Михеила Саакашвили.

Участие в вече нескольких нардепов, в частности Юрия Деревянко, Егора Соболева и представителей "Руху новых сил", анонсировалась на странице Саакашвили и "Руху новых сил" в Facebook.

Сам Соболев настаивает на том, что он, как и Семенченко и Деревянко, отношения к организации митингов и выступлений под ВР не имеют. Он отмечает, что акция под ВР - "не политическая инициатива, участники мероприятия под ВР являются ветеранами войны за независимость и уже давно самоорганизовались".

"Мы (нардепы) не представляем там никакие политические силы, не объединяемся ни с какими политическими силами и объясняем всем политсилам, что это вредно, когда акции представляют как инициативу политических сил", - заявил УП Соболев.

Он добавил, что упомянутые нардепы на сцену во время акции не выходили.

"Мы категорически против выступлений политиков, категорически против называть это "митингом Самопомочи" или "митингом Саакашвили". Мы помогаем ветеранам, военным, которые организовали военный лагерь (под ВР), планировать действия, чтобы все вышло", - заявил нардеп.

К 12:00 возле ВР собралось несколько сотен человек, кроме того здесь присутствуют участники акции, которые живут в палаточном городке. Ситуация в центре Киева спокойная.

Участники акции заявляют, что не палатки убирать с дороги не планируют, сообщает корреспондент УП с места события.

Полиция полностью перекрыла дорогу от Мариинского парка к Европейской площади.

все фото - Олег Твердь

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября.

Инициаторами акции были: общественное движение "Честно", антикоррупционная группа РПР, Центр противодействия коррупции, партии "ДемАльянс", "Свобода", "Самопомич", "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Альтернатива" экс-депутата Егора Фирсова, "Хвиля" Виктора Чумака и другие. Позже их поддержали "Национальный корпус", "Автомайдан" и отдельные народные депутаты, как например Владимир Парасюк.

В конце подготовки акции к ее организации привлекли Саакашвили и его "Рух новых сил".

Участники акции требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

Украинская правда