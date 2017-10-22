Порошенко приехал в Авдеевку поговорить о ситуации на фронте

862 просмотра
Воскресенье, 22 октября 2017, 15:00

Президент Петр Порошенко вместе с министром обороны Степаном Полторак провели в Авдеевке совещание по оперативной обстановке на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

"Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полторак провел совещание по оперативной обстановке на фронте", - говорится в сообщении.

 
 

Также глава государства "пообщался с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады".

"Обсудили с военнослужащими вещное, пищевое, денежное и материальное обеспечение", - сообщил президент.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Полторак Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Как Лена Розвадовская воюет за детей. История третья: Аленка с ДЦП на линии фронта 9 октября 2017, 08:30
Жебривский: В Авдеевке восстановили 68 домов, поврежденных обстрелами 1 октября 2017, 16:25
Лысенко: Боевики открывали огонь из танков вблизи Авдеевки 30 сентября 2017, 13:48
powered by lun.ua
Главные новости
Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой
Из фондов Львовской галереи искусств исчезли более 600 экспонатов
АТО: Боевики стреляли 14 раз, ранен боец ВСУ
Глава ЦРУ: Если Ким Чен Ын внезапно умрет, не спрашивайте меня об этом
Все новости
психология

Дети и развод

читай!

Как задерживали Олега Сенцова. Отрывок из книги

фото

Секс-куклы одинаковые, женский оргазм неповторим. Доказательство