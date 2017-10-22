Порошенко приехал в Авдеевку поговорить о ситуации на фронте
Президент Петр Порошенко вместе с министром обороны Степаном Полторак провели в Авдеевке совещание по оперативной обстановке на фронте.
Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.
"Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полторак провел совещание по оперативной обстановке на фронте", - говорится в сообщении.
Также глава государства "пообщался с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады".
"Обсудили с военнослужащими вещное, пищевое, денежное и материальное обеспечение", - сообщил президент.
Украинская правда
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