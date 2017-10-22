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Порошенко приехал в Авдеевку поговорить о ситуации на фронте

Воскресенье, 22 октября 2017, 15:00

Президент Петр Порошенко вместе с министром обороны Степаном Полтораком провели в Авдеевке совещание по оперативной обстановке на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

"Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановке на фронте", - говорится в сообщении.

 
 

Также глава государства "пообщался с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады".

"Обсудили с военнослужащими вещевое, пищевое, денежное и материальное обеспечение", - сообщил президент.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаПолторакПорошенко
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