Порошенко приїхав в Авдіївку поговорити про ситуацію на фронті
Неділя, 22 жовтня 2017, 15:00
Президент Петро Порошенко разом з міністром оборони Степаном Полтораком провели в Авдіївці нараду щодо оперативної обстановки на фронті.
Про це повідомила прес-служба Порошенка.
"Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де разом з міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті", - йдеться у повідомленні.
Також глава держави "поспілкувався з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади".
"Обговорили із військовослужбовцями речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення", - повідомив президент.
Українська правда