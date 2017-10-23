Под Радой без столкновений, о палатке Олейника не слышали

5770 просмотров
Понедельник, 23 октября 2017, 12:54

Под Верховной Радой продолжают стоять палатки, ситуация спокойная.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Палаточный городок посреди улицы Грушевского перегорожен заборами с обеих сторон. Более сотни полицейских и Нацгвардии обеспечивают порядок.

 
 

Палатки в основном полупустые, на дворе присутствуют мужчины с нашивками батальона "Донбасс".

Больше гражданских людей около жилищ со стороны Мариинского парка, их там около двадцати.

 
 
 

Между тем корреспонденту УП не удалось найти палатку, о финансировании которой заявил бывший нардеп-беглец Владимир Олейник.

Мужчины с нашивками батальона "Донбасс" сказали, что черкасская палатка находится в Мариинском парке. Однако женщина там, назвавшаяся Маргаритой из Черкасс, утверждает, что отдельной черкасской палатки нет, приезжие из Черкасс живут в палатке вместе с харьковчанами.

На вопрос, помогает ли им экс-нардеп, женщина сказала: "Да вы что! Мы его гнали отсюда".

 
 

Между тем, пятнистая палатка, которую разместил в своем Facebook Олейник, находится посреди площади Конституции, в ней никого не было.

Ранее он написал, что профинансировал несколько палаток возле Рады.

"Что касается палаток, любознательные найдут их в лагере возле Рады. На них благодарны митингующие обещали написать, кто финансирует именно эти палатки. Я не скрываю своего участия в борьбе против нынешней власти", - написал Олейник.

Как известно, ранее министр МВД Арсен Аваков, обнародовал кусок радио-интервью экс-регионала с эфира "Говорит Москва", где Олейник заявил, что "финансировал черкасской палатку" под Радой.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада митинги Олийнык
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков заверяет, что не ругается, а дружит с Порошенко 23 октября 2017, 13:26
Нардепы поставили печальный рекорд посещаемости Рады – КИУ 23 октября 2017, 12:47
Аваков заявил, что митинг под Радой финансируют экс-регионалы 23 октября 2017, 12:10
powered by lun.ua
Главные новости
Обыски у Труханова связаны с двумя делами – НАБУ
Под Радой без столкновений, о палатке Олейника не слышали
Кистион: В формуле "Роттердам+" нарушений нет
У мэра Одессы провели обыск
Все новости
афиша

Skype-колл с астронавтом и еще 7 событий, которые стоит посетить

видео

Какими глазами на нас смотрит мир? Украина в 40 глобальных рейтингах

сервис

Закуска в коробке с доставкой