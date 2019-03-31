ЦИК решила не возвращать деньги экс-регионалу - беглецу, который хотел в президенты

Центризбирком принял решение перечислить в госбюджет средства, внесенные представителями экс-регионала Владимира Олейника в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК 30 марта.

По данным ЦИК, в комиссию поступили обращения Чернобыльского С.В., Мартыненко А.Ф., Видомого Н.Н., Олейника Д.В. по возврату средств, внесенных на спецсчет в качестве денежного залога для регистрации Владимира Олейника кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.

Комиссия отказала в удовлетворении обращений в связи с отсутствием правовых оснований, говорится в сообщении.

"1 млн 5 тыс. гривен от Видомого Н.Н., 598 тыс. гривен - от Мартыненко А.Ф., 598 тыс. гривен от Олейника Д.В. и 299 тыс. гривен от Чернобыльского С.В. решено перечислить в госбюджет Украины", - сообщили в ЦИК.

Напомним,