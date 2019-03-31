ЦИК решила не возвращать деньги экс-регионалу - беглецу, который хотел в президенты
Центризбирком принял решение перечислить в госбюджет средства, внесенные представителями экс-регионала Владимира Олейника в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК 30 марта.
По данным ЦИК, в комиссию поступили обращения Чернобыльского С.В., Мартыненко А.Ф., Видомого Н.Н., Олейника Д.В. по возврату средств, внесенных на спецсчет в качестве денежного залога для регистрации Владимира Олейника кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.
Комиссия отказала в удовлетворении обращений в связи с отсутствием правовых оснований, говорится в сообщении.
"1 млн 5 тыс. гривен от Видомого Н.Н., 598 тыс. гривен - от Мартыненко А.Ф., 598 тыс. гривен от Олейника Д.В. и 299 тыс. гривен от Чернобыльского С.В. решено перечислить в госбюджет Украины", - сообщили в ЦИК.
Напомним,
- 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента, участие в них принимают 39 кандидатов из 44, ранее зарегистрированных ЦИК.
- Представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там "Комитет спасения Украины", подал документы 2 февраля в ЦИК, но в регистрации Олейнику отказали: комиссия установила, что он не лично подал заявление, не удостоверил его должным образом, залог за Олейника подали четверо других человек, что противоречит закону.
- Еще одним аргументом стало то, что Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине. У ЦИК появились сомнения в подлинности документов и того, что их подавал именно Олейник, поэтому документы должны были направить в полицию для проверки.
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