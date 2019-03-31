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ЦИК решила не возвращать деньги экс-регионалу - беглецу, который хотел в президенты

Воскресенье, 31 марта 2019, 08:50

Центризбирком принял решение перечислить в госбюджет средства, внесенные представителями экс-регионала Владимира Олейника в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК 30 марта.

По данным ЦИК, в комиссию поступили обращения Чернобыльского С.В., Мартыненко А.Ф., Видомого Н.Н., Олейника Д.В. по возврату средств, внесенных на спецсчет в качестве денежного залога для регистрации Владимира Олейника кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.

Комиссия отказала в удовлетворении обращений в связи с отсутствием правовых оснований, говорится в сообщении.

"1 млн 5 тыс. гривен от Видомого Н.Н., 598 тыс. гривен - от Мартыненко А.Ф., 598 тыс. гривен от Олейника Д.В. и 299 тыс. гривен от Чернобыльского С.В. решено перечислить в госбюджет Украины", - сообщили в ЦИК.

Напомним, 

  • 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента, участие в них принимают 39 кандидатов из 44, ранее зарегистрированных ЦИК.
  • Представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там "Комитет спасения Украины", подал документы 2 февраля в ЦИК, но в регистрации Олейнику отказали: комиссия установила, что он не лично подал заявление, не удостоверил его должным образом, залог за Олейника подали четверо других человек, что противоречит закону. 
  • Еще одним аргументом стало то, что Олейник с 2014 года фактически не проживает в Украине. У ЦИК появились сомнения в подлинности документов и того, что их подавал именно Олейник, поэтому документы должны были направить в полицию для проверки.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ОлийныкбюджетЦИК
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