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Під Радою без сутичок, про намет Олійника не чули

Понеділок, 23 жовтня 2017, 12:54

Під Верховною Радою продовжують стояти намети, ситуація спокійна.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Наметове містечко посеред вулиці Грушевського перегороджено парканами з обох сторін. Більше сотні працівників поліції та Нацгвардії забезпечують порядок.

 
 

Намети здебільшого напівпорожні, на дворі присутні чоловіки з нашивками батальйону "Донбас".

Більше цивільних людей коло наметів з боку Маріїнського парку, їх там близько двадцяти.

 
 
 

Тим часом кореспондентові УП не вдалося знайти намет, про фінансування якого заявив колишній нардеп-втікач Володимир Олійник.

Чоловіки з нашивками батальйону "Донбас" сказали, що черкаський намет знаходиться в Маріїнському парку. Однак жінка там, що назвалася Маргаритою з Черкас, стверджує, що окремого черкаського намета немає, черкасці живуть в наметі разом із харків‘янами.

На запитання, чи допомагає їм екс-нардеп жінка сказала: "Та ви що! Ми його гнали звідси".

 
 

Тим часом плямистий намет, який розмістив у своєму Facebook Олійник, перебуває посеред площі Конституції, в ньому нікого не було.

Раніше він написав, що профінансував кілька наметів біля Ради.

"Що до наметів, допитливі знайдуть їх у таборі біля Ради. На них вдячні мітингувальники обіцяли написати, хто фінансує саме ці намети. Я не приховую своєї участі в боротьбі проти нинішньої влади", - написав Олійник.

Як відомо, раніше міністр МВС Арсен Аваков, оприлюднив шматок радіо-інтерв'ю екс-регіонала з ефіру "Говорить Москва", де Олійник заявив, що "фінансував черкаський намет" під Радою.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадамітингиОлійник
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