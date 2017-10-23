Под Радой без столкновений, о палатке Олейника не слышали
Под Верховной Радой продолжают стоять палатки, ситуация спокойная.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.
Палаточный городок посреди улицы Грушевского перегорожен заборами с обеих сторон. Более сотни полицейских и Нацгвардии обеспечивают порядок.
Палатки в основном полупустые, на дворе присутствуют мужчины с нашивками батальона "Донбасс".
Больше гражданских людей около жилищ со стороны Мариинского парка, их там около двадцати.
Между тем корреспонденту УП не удалось найти палатку, о финансировании которой заявил бывший нардеп-беглец Владимир Олейник.
Мужчины с нашивками батальона "Донбасс" сказали, что черкасская палатка находится в Мариинском парке. Однако женщина там, назвавшаяся Маргаритой из Черкасс, утверждает, что отдельной черкасской палатки нет, приезжие из Черкасс живут в палатке вместе с харьковчанами.
На вопрос, помогает ли им экс-нардеп, женщина сказала: "Да вы что! Мы его гнали отсюда".
Между тем, пятнистая палатка, которую разместил в своем Facebook Олейник, находится посреди площади Конституции, в ней никого не было.
Ранее он написал, что профинансировал несколько палаток возле Рады.
"Что касается палаток, любознательные найдут их в лагере возле Рады. На них благодарны митингующие обещали написать, кто финансирует именно эти палатки. Я не скрываю своего участия в борьбе против нынешней власти", - написал Олейник.
Как известно, ранее министр МВД Арсен Аваков, обнародовал кусок радио-интервью экс-регионала с эфира "Говорит Москва", где Олейник заявил, что "финансировал черкасской палатку" под Радой.
Роман Кравец, УП