Под Радой без столкновений, о палатке Олейника не слышали

Под Верховной Радой продолжают стоять палатки, ситуация спокойная.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Палаточный городок посреди улицы Грушевского перегорожен заборами с обеих сторон. Более сотни полицейских и Нацгвардии обеспечивают порядок.

Палатки в основном полупустые, на дворе присутствуют мужчины с нашивками батальона "Донбасс".

Больше гражданских людей около жилищ со стороны Мариинского парка, их там около двадцати.

Между тем корреспонденту УП не удалось найти палатку, о финансировании которой заявил бывший нардеп-беглец Владимир Олейник.

Мужчины с нашивками батальона "Донбасс" сказали, что черкасская палатка находится в Мариинском парке. Однако женщина там, назвавшаяся Маргаритой из Черкасс, утверждает, что отдельной черкасской палатки нет, приезжие из Черкасс живут в палатке вместе с харьковчанами.

На вопрос, помогает ли им экс-нардеп, женщина сказала: "Да вы что! Мы его гнали отсюда".

Между тем, пятнистая палатка, которую разместил в своем Facebook Олейник, находится посреди площади Конституции, в ней никого не было.

Ранее он написал, что профинансировал несколько палаток возле Рады.

"Что касается палаток, любознательные найдут их в лагере возле Рады. На них благодарны митингующие обещали написать, кто финансирует именно эти палатки. Я не скрываю своего участия в борьбе против нынешней власти", - написал Олейник.

Как известно, ранее министр МВД Арсен Аваков, обнародовал кусок радио-интервью экс-регионала с эфира "Говорит Москва", где Олейник заявил, что "финансировал черкасской палатку" под Радой.

Роман Кравец, УП