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Бывшим нардепам-беглецам, Цареву и Олийныку, сообщено о подозрении в госизмене

Станислав ПогориловЧетверг, 15 сентября 2022, 17:19
ОЛЕГ ЦАРЕВ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, 15.03.22, СКРИНШОТ

Бывшим народным депутатам от "Партии регионов", которые сбежали в Россию, Олегу Цареву и Владимиру Олийныку, а также так называемому "министру иностранных дел ДНР" Наталье Никоноровой сообщено о подозрении в государственной измене.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с начала российской агрессии в 2014 году скрывались от украинского правосудия".

 

Детали: Установлено, что с начала российской агрессии предатели вместе с захватчиками вторглись в Украину и прибыли на Киевщину для помощи в установлении оккупационного режима.

В селе Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для пропагандистских СМИ России, в которых дискредитировали украинские власти, оправдывали российское вторжение, пропагандировали идеи "русского мира" и т.д.

Они также склоняли местных прихожан переходить на сторону врага во время богослужений в церкви – призвали признать оккупационные власти страны-агрессора и правомерными действия оккупантов.

Кроме того, предатели неоднократно посещали Катюжанскую общеобразовательную школу, где оккупанты пытали украинцев, в том числе пленных, а сам социальный объект превратили в огневую позицию.

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Что предшествовало: В мае Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата и бывшего кандидата в президенты Украины Олега Царева к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на 3 года.

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Темы: ЦаревОлийныквойнаУкраина
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