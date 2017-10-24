Саакашвили навез грузин, которые теперь готовят переворот - Луценко

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Вторник, 24 октября 2017, 12:55

Когда Саакашвили был одесским губернатором, он заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии.

Об этом во вторник на Совете регионального развития в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Саакашвили, будучи председателем Одесской ОГА, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии как ценным деятелям", - сказал Луценко.

По его словам, сейчас эти люди ездят по стране на автомобилях ОГА и на машинах, купленных за деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни.

"Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.

Роман Кравец, УП

Темы: Саакашвили Луценко Грузия
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