Саакашвили навез грузин, которые теперь готовят переворот - Луценко

Когда Саакашвили был одесским губернатором, он заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии.

Об этом во вторник на Совете регионального развития в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Саакашвили, будучи председателем Одесской ОГА, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии как ценным деятелям", - сказал Луценко.

По его словам, сейчас эти люди ездят по стране на автомобилях ОГА и на машинах, купленных за деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни.

"Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.

Роман Кравец, УП