Части задержанных в суде над Коханивским объявлено подозрение

568 просмотров
Вторник, 24 октября 2017, 18:09

Шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде Киев объявили о подозрении.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"Шести лицам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа", – сообщила Блищик.

Она также пояснила, что по согласованию с прокуратурой полиция внесет ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения, которое, вероятно, состоится 25 октября.

По словам пресс-секретаря столичной полиции, других задержанных отпустили.

В то же время, как сообщается во вторник на сайте Государственной судебной администрации, Святошинский районный суд Киева в ходе событий, которые произошли в помещении суда 23-24 октября при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения командиру "Добровольческого батальона ОУН" Николаю Коханивскому, понес убытки на более чем 500 тысяч грн.

София Лукашова для УП

Темы: суд Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Коханивского на поруки хотят взять Мосийчук, Лозовой и Луценко 24 октября 2017, 18:19
Дело Коханивского: Суд отказал защите в отводе прокурора 24 октября 2017, 17:45
Один из участников событий в суде над Коханивским был в розыске - полиция 24 октября 2017, 16:03
powered by lun.ua
Главные новости
Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки
Саакашвили собирается поселиться в палатке возле Рады
Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке
Гройсман отстранил и пригрозил посадить голову земельного кадастра
Все новости
природа

Пластик, мусор и прочая "красота" осенних Карпат

воздействие

Что такое эмоциональный интеллект и как он влияет на жизнь

архитектура

Хрущевки: западный опыт и украинские реалии