Части задержанных в суде над Коханивским объявлено подозрение
Шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде Киев объявили о подозрении.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
"Шести лицам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа", – сообщила Блищик.
Она также пояснила, что по согласованию с прокуратурой полиция внесет ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения, которое, вероятно, состоится 25 октября.
По словам пресс-секретаря столичной полиции, других задержанных отпустили.
В то же время, как сообщается во вторник на сайте Государственной судебной администрации, Святошинский районный суд Киева в ходе событий, которые произошли в помещении суда 23-24 октября при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения командиру "Добровольческого батальона ОУН" Николаю Коханивскому, понес убытки на более чем 500 тысяч грн.
София Лукашова для УП
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