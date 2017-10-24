Части задержанных в суде над Коханивским объявлено подозрение

Шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде Киев объявили о подозрении.



Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.



"Шести лицам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа", – сообщила Блищик.



Она также пояснила, что по согласованию с прокуратурой полиция внесет ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения, которое, вероятно, состоится 25 октября.



По словам пресс-секретаря столичной полиции, других задержанных отпустили.

В то же время, как сообщается во вторник на сайте Государственной судебной администрации, Святошинский районный суд Киева в ходе событий, которые произошли в помещении суда 23-24 октября при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения командиру добровольческого батальона "ОУН" Николаю Коханивскому, понес убытки на более чем 500 тысяч грн.

Как известно, 24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона "ОУН" после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

София Лукашова для УП