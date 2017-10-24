Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Части задержанных в суде над Коханивским объявлено подозрение

Вторник, 24 октября 2017, 18:09

Шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде Киев объявили о подозрении.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"Шести лицам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа", – сообщила Блищик.

Она также пояснила, что по согласованию с прокуратурой полиция внесет ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения, которое, вероятно, состоится 25 октября.

По словам пресс-секретаря столичной полиции, других задержанных отпустили.

В то же время, как сообщается во вторник на сайте Государственной судебной администрации, Святошинский районный суд Киева в ходе событий, которые произошли в помещении суда 23-24 октября при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения командиру добровольческого батальона "ОУН" Николаю Коханивскому, понес убытки на более чем 500 тысяч грн.

Как известно, 24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона "ОУН"  после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

София Лукашова для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: