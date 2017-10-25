Умеров и Чийгоз прибудут в Киев в четверг - Джемилев

Заместители председателя меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые сейчас находятся в Анкаре, вернутся в Украину в четверг.

Об этом сообщил экс-глава меджлиса Мустафа Джемилев в эфире "5 канала", передает "Интерфакс-Украина".

"Они будут завтра уже в Киеве. Завтра у них предстоит встреча или Эрдоганом (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), или с премьер-министром (Турции - ред.), а затем они хотят приехать все-таки сюда", - рассказал Джемилев.

По его словам, он об этом узнал по телефону от Ахтема Чийгоза непосредственно перед эфиром.

Джемилев рассказал, что Умерову и Чийгозу в Турции "предлагали медосмотр, лечение, но они хотят быстрее сюда (в Украину - ред)".

Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.