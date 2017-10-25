В результате покушения на Мосийчука умер один человек

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Среда, 25 октября 2017, 22:59

В Киеве в результате покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука умер один человек.

Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В результате взрыва пострадали три человека, их всех забрали скорые машины. Однако один человек примерно 30 лет скончался в карете скорой помощи", - сказал он.

По состоянию на 23:02 не удалось установить личность погибшего.

По предварительной информации четверых пострадавших забрала скорая.

Темы: Киев Мосийчук
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