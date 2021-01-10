Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Воскресенье, 10 января 2021, 19:41
Взрыв на газопроводе: Лубныгаз подозревает Мосийчука

АО "Лубныгаз" просит правоохранительные органы проверить экс-нардепа Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января.

Источник: АО "Лубныгаз", Мосийчук в Facebook

Дословно: "Мосийчук на своей странице в Facebook первый сообщил о том, что взрыв – направленная ​​диверсия и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год.

Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах.

Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии раньше ГСЧС, Укртрансгаза? Что это? Грязная клевета на оппонентов или может диверсию совершил он сам?

Мосийчук сам имеет судимость за терроризм, он планировал взрыв, за что и провел за решеткой более 3 лет".

"АО "Лубныгаз" впервые публично заявило о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще 3 июля 2017 года. Ситуация сейчас повторяется – Мосийчук снова оказывает давление на "Лубныгаз", как всегда применяя откровенную ложь, личные угрозы и массовую травлю.

Учитывая вышеуказанное, очивидно, что Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить "Лубныгаз" и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность ко взрыву".

Детали: На предприятии отметили, что просят рассматривать эту информацию как публичное обращение к Нацполиции, СБУ и органам прокуратуры, а также готовят дополнительные заявления в эти органы.

В ответ Мосийчук заявил, что в момент аварии под Лубнами "под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин".

Предыстория:

  • 9 января на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.
  • В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.
  • Утром 10 января в МВД сообщили, что на месте разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" больше нет горения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиегазМосийчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: