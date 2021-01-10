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Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Воскресенье, 10 января 2021, 20:41

АО "Лубныгаз" просит правоохранительные органы проверить экс-нардепа Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 9 января.

Источник: АО "Лубныгаз", Мосийчук в Facebook

Дословно: "Мосийчук на своей странице в Facebook первый сообщил о том, что взрыв – направленная ​​диверсия и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год.

Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах.

Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии раньше ГСЧС, Укртрансгаза? Что это? Грязная клевета на оппонентов или может диверсию совершил он сам?

Мосийчук сам имеет судимость за терроризм, он планировал взрыв, за что и провел за решеткой более 3 лет".

"АО "Лубныгаз" впервые публично заявило о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще 3 июля 2017 года. Ситуация сейчас повторяется – Мосийчук снова оказывает давление на "Лубныгаз", как всегда применяя откровенную ложь, личные угрозы и массовую травлю.

Учитывая вышеуказанное, очивидно, что Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить "Лубныгаз" и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность ко взрыву".

Детали: На предприятии отметили, что просят рассматривать эту информацию как публичное обращение к Нацполиции, СБУ и органам прокуратуры, а также готовят дополнительные заявления в эти органы.

В ответ Мосийчук заявил, что в момент аварии под Лубнами "под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин".

Предыстория:

  • 9 января на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.
  • В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.
  • Утром 10 января в МВД сообщили, что на месте разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" больше нет горения.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиегазМосийчук


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