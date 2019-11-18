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Суд закрыл инициированное Мосийчуком дело против Супрун

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:32

Окружной админсуд столицы закрыл дело против бывшей главы МОЗ Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука.

Источник: Twitter Супрун

Прямая речь: "Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served".

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Напомним:

  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
  • В феврале 2019 депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения поскольку у нее якобы есть гражданство США.
  • Тогда Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, но позже вернул Супрун полномочия.

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Темы: СупрунМосийчуксуд
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