Суд закрыл инициированное Мосийчуком дело против Супрун

Окружной админсуд столицы закрыл дело против бывшей главы МОЗ Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука.

Источник: Twitter Супрун

Прямая речь: "Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served".

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Напомним: