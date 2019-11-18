Суд закрыл инициированное Мосийчуком дело против Супрун
Понедельник, 18 ноября 2019, 16:32
Окружной админсуд столицы закрыл дело против бывшей главы МОЗ Ульяны Супрун, которое было открыто по иску Игоря Мосийчука.
Источник: Twitter Супрун
Прямая речь: "Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served".
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Напомним:
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
- В феврале 2019 депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, заявив, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения поскольку у нее якобы есть гражданство США.
- Тогда Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, но позже вернул Супрун полномочия.