Прилет в Киев Умерова и Чийгоза перенесли

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Четверг, 26 октября 2017, 15:34

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в Украину из Турции позже, чем анонсировалось - 27 октября.

Об этом сообщает первый заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова в своем Facebook.

"Прилет уволенных заместителей председателей Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза перенесен. Детали будут позже. Приносим извинения за неудобства... Ожидаем их завтра - 27 октября", - пишет она.

Заместитель министра отметила, что новое время прибытия в аэропорт Борисполь будет сообщено сразу, как появится соответствующая информация.

Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября.

Темы: заложники крымские татары права человека
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