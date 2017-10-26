В полиции сообщили новые подробности кровавого ДТП в Харькове

Патрульный полицейский, который одним из первых прибыл на место смертельного ДТП в Харькове, рассказал, о чем думала его виновница Елена Зайцева перед самым столкновением.

Об этом говорится в интервью патрульного городскому изданию 057.ua.

"Как только я к ней подошел, она сказала мне: "Я видела ситуацию и думала, что успею проскочить перекресток. Я видела боковым зрением Volkswagen". Уже потом ее адвокат запретила ей общаться со всеми", - рассказывает полицейский.

По его словам, Зайцева была в машине со своей подругой. Обе не получили никаких телесных повреждений.

Патрульный взял у следователя направление, посадил девушек в машину и повез на освидетельствование.

Он сообщил, что после сдачи анализов крови и мочи с Зайцевой пообщался нарколог.

Девушка рассказала ему, что выпила бокал вина в ночь с понедельника на вторник (авария произошла в среду вечером – ред.) и принимала таблетки "Пенталгин" (обезболивающее – ред.). По ее словам, это из-за старой травмы.

По словам патрульного, нарколог сказал ей, что "этот препарат ни в коем случае нельзя принимать, если ты водишь машину".

После этого, продолжал коп, пригласили активистов для сдачи при них повторного анализа.

"Она сдала кровь второй раз при двух девушка-активистках из "Дорожного контроля", кажется. После этого они разошлись. Потом мы отвезли ее в СИЗО на Холодной Горе в изолятор. Этим все и закончилось", - подытожил патрульный полицейский.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автомобиля Lexus в Харькове, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии. Позднее еще одна пострадавшая скончалась в больнице.



За рулем Lexus находилась 20-летняя девушка. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.