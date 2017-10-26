У поліції повідомили нові подробиці кривавої ДТП у Харкові

Патрульний поліцейський, який одним з перших прибув на місце смертельної ДТП у Харкові, розповів, про що думала його винуватиця Олена Зайцева перед самим зіткненням.

Про це йдеться в інтерв'ю патрульного міському виданню 057.ua.

"Щойно я до неї підійшов, вона сказала мені: "Я бачила ситуацію і думала, що встигну проскочити перехрестя. Я бачила бічним зором Volkswagen". Вже потім її адвокат заборонила їй спілкуватися з усіма", - розповідає поліцейський.

За його словами, Зайцева була в машині зі своєю подругою. Обидві не отримали ніяких тілесних ушкоджень.

Патрульний взяв у слідчого направлення, посадив дівчат до машини й повіз на медогляд.

Він повідомив, що після здачі аналізів крові й сечі з Зайцевою поспілкувався нарколог.

Дівчина розповіла йому, що випила келих вина в ніч з понеділка на вівторок (аварія сталася у середу ввечері – ред.) і пила пігулки "Пенталгін" (знеболювальне – ред.). За її словами, це через стару травму.

За словами патрульного, нарколог сказав їй, що "цей препарат ні в якому разі не можна приймати, якщо ти водиш машину".

Після цього, продовжував коп, запросили активістів для здачі за їх присутності повторного аналізу.

"Вона здала кров вдруге при двох дівчинах-активістках з" Дорожнього контролю ", здається. Після цього вони розійшлися. Потім ми відвезли її в СІЗО на Холодній Горі в ізолятор. Цим все і скінчилося", - підсумував патрульний поліцейський.

Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП за участю автомобіля Lexus у Харкові, загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані. Пізніше ще одна постраждала померла у лікарні.



За кермом Lexus перебувала 20-річна дівчина. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.