ДТП в Харькове: Количество погибших увеличилось до 6

В четверг, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на улице Сумской в Харькове 20-летняя Диана Берченко.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.



Сообщается, что со дня аварии девушка находилась в крайне тяжелом состоянии в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

Это уже 6 погибшая в результате ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября, когда автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.

По данным пресс-службы, в больнице еще пребывает сестра погибшей Оксана Евтеева (Берченко).

"Ей стало лучше, она начала есть и разговаривать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще одному пострадавшему в ДТП Юрию Неудачину сделали операцию в Институте патологии позвоночника и суставов имени Ситенко. К концу недели его могут выписать домой. Еще одна женщина находится в стабильном состоянии и пребывает в общей палате.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автомобиля Lexus в Харькове, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в крови Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Украинская правда