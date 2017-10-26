Украинских пограничников, похищенных РФ, перевезли в Москву – источники

Украинских пограничников Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, похищенных российскими спецслужбами на границе с Российской Федерацией доставили в Москву.



Об этом сообщают источники "Украинской правды".



По словам собеседника, их перевели в СИЗО №2 в Лефортово.



В то же время начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил УП, что официальной информации от РФ нет.



"Официальной информации от компетентных органов России о переводе украинских пограничников из Брянска в Москву не поступало", – сказал Кирилич.



По его словам, пока представители консульства Украины в РФ не получили разрешения встретиться с похищенными пограничниками.



"По состоянию на 26 октября разрешения российской стороны на встречу с консулом не получен, что является грубым нарушением консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года", – отметил Кирилич.



Украинская правда