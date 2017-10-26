Українських прикордонників, викрадених РФ, перевезли в Москву – джерела
Українських прикордонників Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь, викрадені російськими спецслужбами на кордоні з РФ доправили до Москви.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
За словами співрозмовника, їх перевели в СІЗО №2 в Лефортово.
Водночас начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив УП, що офіційної інформації від РФ немає.
"Офіційної інформації від компетентних органів Росії про переведення українських прикордонників з Брянська до Москви не надходило", – сказав Кирилич.
За його словами, поки представники консульства України в РФ не отримали дозволу зустрітися з викраденими прикордонниками.
"Станом на 26 жовтня дозволу російської сторони на зустріч з консулом не одержано, що є грубим порушенням консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року", – зазначив Кирилич.
Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.
Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.
9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".
У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.
Українська правда