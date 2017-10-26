Українських прикордонників, викрадених РФ, перевезли в Москву – джерела

Українських прикордонників Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь, викрадені російськими спецслужбами на кордоні з РФ доправили до Москви.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За словами співрозмовника, їх перевели в СІЗО №2 в Лефортово.

Водночас начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив УП, що офіційної інформації від РФ немає.

"Офіційної інформації від компетентних органів Росії про переведення українських прикордонників з Брянська до Москви не надходило", – сказав Кирилич.

За його словами, поки представники консульства України в РФ не отримали дозволу зустрітися з викраденими прикордонниками.

"Станом на 26 жовтня дозволу російської сторони на зустріч з консулом не одержано, що є грубим порушенням консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року", – зазначив Кирилич.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Українська правда