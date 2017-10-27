Собчак сделала новое заявление по Крыму: имеет план, как решить проблему

9754 просмотра
Пятница, 27 октября 2017, 16:21

Телеведущая Ксения Собчак предлагает провести в оккупированном Крыму новый референдум.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Екатеринбурге в пятницу, передает российское информагентство "Интерфакс".

"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала Собчак.

Она в очередной раз подчеркнула, что, оккупировав Крым, Россия нарушила международные обязательства.

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - добавила Собчак, которая планирует принять участие в выборах президента РФ.

Как известно, 24 октября претендующая на пост президента России Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым – украинский, а Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией полуострова.

Позднее появилась реакция на это Кремля.

Темы: Собчак Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Путина отреагировали на слова Собчак о Крыме 25 октября 2017, 13:19
Собчак про "украинский Крым": Судить меня за это нельзя 25 октября 2017, 09:18
Собчак: С точки зрения права, Крым – украинский 24 октября 2017, 14:13
powered by lun.ua
Главные новости
Премьер Испании обещает восстановить законность в Каталонии
Парламент Каталонии официально провозгласил независимость республики
Троих людей из окружения Саакашвили силой выслали в Грузию
Джемилев рассказал, почему РФ согласилась освободить Умерова и Чийгоза
Все новости
здоровье

Слишком худая? Получи ранний климакс

исследование

Зачем тиранозаврам передние лапы

исследование

Найдена причина спада рождаемости