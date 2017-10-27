Собчак сделала новое заявление по Крыму: имеет план, как решить проблему

Телеведущая Ксения Собчак предлагает провести в оккупированном Крыму новый референдум.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Екатеринбурге в пятницу, передает российское информагентство "Интерфакс".

"Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала Собчак.

Она в очередной раз подчеркнула, что, оккупировав Крым, Россия нарушила международные обязательства.

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - добавила Собчак, которая планирует принять участие в выборах президента РФ.

Как известно, 24 октября претендующая на пост президента России Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым – украинский, а Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией полуострова.

Позднее появилась реакция на это Кремля.