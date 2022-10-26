Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Собчак сбежала с России, против нее в РФ начали уголовное дело – росСМИ

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 22:18
Ксения Собчак. Фото: instagram

Российская телеведущая РФ Ксения Собчак покинула территорию страны, она стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Источник: источник российского пропагандисткого издания ТАСС в правоохранительных органах РФ,  российская служба BBC

Детали: По словам источника, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха.

Собчак могли задержать в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, возбужденного в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Дословно: "Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник - ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь".

По словам собеседника росСМИ, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Собчак опубликовала несколько сообщений в соцсетях о том, что она "против войны", а впоследствии начала выступать против санкций ЕС в отношении России и россиян. 

Позже она начала сравнивать негативное отношение к россиянам в ЕС с нацизмом. Также она сравнила россиян, которые сбежали от мобилизации в Грузию и столкнулись там с негативом, с евреями во время Второй мировой войны.  

Собчак отвергает коллективную ответственность россиян в войне против Украины и обвиняет в этом только Путина и власть. 

Темы: СобчакпропагандаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

фотоРоссия атаковала энергетические объекты Киевщины дронами – в центре Украины ужесточили ограничения

В ВСУ спрогнозировали, какие "непростые решения" подготовил Суровикин по Херсонщине

Полицейские прекратили охранять "дворец" Медведчука после материала УП

В РФ пригрозили сбивать коммерческие западные спутники, используемые для помощи Украине

СБУ внедрилось в ФСБ, чтобы задержать экс-руководителя Крымского главка, который был "кротом" - Малюк

Все новости...
Собчак
Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"
Собчак приехала в Киев
Собчак отменила поездку в Киев
Последние новости
16:01
Балерина плюс-сайз: студия Disney впервые представила мультфильм о бодипозитиве
15:43
Полиция объяснила, почему "дворец" Медведчука больше не охраняют
15:40
Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября
15:36
фотоГлава Сумщины показал последствия российских утренних прилетов: много разрушений
15:34
видеоГБР схватило коллаборанта, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковщины
15:32
фотоНа Харьковщине нашли могилу на 17 тел, которую россияне не позволяли обозначить
15:28
Эстония досрочно прекратит покупку нефти и нефтепродуктов из России
14:55
Больше всего сексуальных преступлений россиян зафиксировали на Киевщине - МВД
14:51
В Люксембурге начали сбор 10 млн евро на пожарные машины и "скорые" для Украины
14:49
МИД просит завести дело на российского омбудсмена, которая забрала себе похищенного в Мариуполе ребенка
Все новости...