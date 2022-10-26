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Собчак сбежала с России, против нее в РФ начали уголовное дело – росСМИ

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 22:18
Собчак сбежала с России, против нее в РФ начали уголовное дело – росСМИ
Ксения Собчак. Фото: instagram

Российская телеведущая РФ Ксения Собчак покинула территорию страны, она стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Источник: источник российского пропагандисткого издания ТАСС в правоохранительных органах РФ,  российская служба BBC

Детали: По словам источника, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха.

Собчак могли задержать в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, возбужденного в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Дословно: "Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник - ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь".

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По словам собеседника росСМИ, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак.

Справка: После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Собчак опубликовала несколько сообщений в соцсетях о том, что она "против войны", а впоследствии начала выступать против санкций ЕС в отношении России и россиян. 

Позже она начала сравнивать негативное отношение к россиянам в ЕС с нацизмом. Также она сравнила россиян, которые сбежали от мобилизации в Грузию и столкнулись там с негативом, с евреями во время Второй мировой войны.  

Собчак отвергает коллективную ответственность россиян в войне против Украины и обвиняет в этом только Путина и власть. 

Темы: СобчакпропагандаРосcия
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