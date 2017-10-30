Грузия ожидает от Украины действий по экстрадиции Саакашвили

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Понедельник, 30 октября 2017, 19:31

Власти Грузии ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Об этом заявил заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы трижды обращались в соответствующие компетентные органы Украины и ожидаем от них действенных мер", - ответил Гогадзе на вопрос журналистов относительно ситуации, связанной с вопросом возможной экстрадиции Саакашвили.

По мнению заместителя главного прокурора Грузии, если бы не было соответствующих оснований у прокуратуры страны требовать экстрадиции Саакашвили, то запрос украинской стороне не отправляли бы.

Гогадзе отметил, что сейчас в украинской власти не должно быть причин отказывать в экстрадиции.

Заместитель главного прокурора Грузии подчеркнул, что "прокуратура сделает все возможное для того, чтобы все те лица, совершившие преступления на территории Грузии, предстали перед правосудием".

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

Темы: Саакашвили Грузия Украина
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