Грузія очікує від України дій з екстрадиції Саакашвілі

Влада Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив заступник головного прокурора Грузії Георгій Гогадзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми тричі зверталися до відповідних компетентних органів України та очікуємо від них дієвих заходів", - відповів Гогадзе на питання журналістів стосовно ситуації, пов'язаної з питанням можливої екстрадиції Саакашвілі.

На думку заступника головного прокурора Грузії, якби не було відповідних підстав у прокуратури країни вимагати екстрадиції Саакашвілі, то запит українській стороні не відправляли б.

Гогадзе зазначив, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції.

Заступник головного прокурора Грузії наголосив, що "прокуратура зробить все можливе для того, щоб всі ті особи, які вчинили злочини на території Грузії, постали перед правосуддям".

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортуватиз України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

28 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що упевнений у тому, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.