СБУ задержала 4 человек за запуск дрона у воинской части
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех человек, которые запустили квадрокоптер вблизи воинской части в Херсоне.
Об этом сообщает сайт ведомства.
Происшествие случилось около 21:00 3 октября.
"Несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ по внедрению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий, 4 жителя Херсона провели запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, которая выполняет важные задачи по защите наших южных рубежей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что попытки запустить квадрокоптер были сразу же прекращены.
Беспилотник изъяли на территории военного объекта, ребят задержали.
Сейчас они дают объяснения, почему запускали квадрокоптер рядом с воинской частью
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как известно, 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.
Пострадали, по меньшей мере, два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.
Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.
Советник президента Порошенко Юрий Бирюков отмечал, что причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.
За этот год это уже третий пожар на военных складах.
В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.
А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.
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