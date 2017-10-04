СБУ задержала 4 человек за запуск дрона у воинской части

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех человек, которые запустили квадрокоптер вблизи воинской части в Херсоне.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Происшествие случилось около 21:00 3 октября.

"Несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ по внедрению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий, 4 жителя Херсона провели запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, которая выполняет важные задачи по защите наших южных рубежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки запустить квадрокоптер были сразу же прекращены.

Беспилотник изъяли на территории военного объекта, ребят задержали.

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Сейчас они дают объяснения, почему запускали квадрокоптер рядом с воинской частью

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как известно, 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали, по меньшей мере, два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Советник президента Порошенко Юрий Бирюков отмечал, что причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий пожар на военных складах.

В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.



А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.