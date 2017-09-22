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Правоохранители считают, что взрывы боеприпасов произошли из-за умышленных действий

Пятница, 22 сентября 2017, 21:28
Правоохранители считают, что взрывы боеприпасов произошли из-за умышленных действий

По факту пожара на поле возле села Новоянисоль, из-за которого загорелся склад боеприпасов одной из военчастей, возбуждено уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что село самостоятельно покинули около 60 человек.

Полиция отмечает, что из ближайших домов были эвакуированы 30 человек.

При этом председатель ОГА Павел Жебривский утверждает, что необходимости в эвакуации местных жителей нет.

По данным правоохранителей, по состоянию на 18.20 взрывы прекратились.

В то же время вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Twitter отметил, что взрывы перестали раздаваться около восьми часов вечера.

Ранее сообщалось, что территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

Военнослужащих эвакуировали.

Украинская правда

Темы: Донецкая областьчрезвычайное происшествиеМинобороны
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