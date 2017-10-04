Полторак и Муженко не пришли на комитет ВР по взрывам в Калиновке

Министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко не пришли на заседание комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, где должны были рассматривать взрывы в Калиновке.

Об этом на заседании комитета 4 октября сказал его председатель Сергей Пашинский.

"Мы пригласили министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко. Вчера Полторак проинформировал меня, что сегодня он находится с рабочей поездкой в ​​Варшаве, от господина Муженко никакой информации о причинах его отсутствия мы не получили", - сказал он.

Пашинский добавил, Генштаб не выполнил ни одного из предоставленных ему ранее поручений для охраны и сохранения складов боеприпасов.

"Раньше мы приняли целый ряд решений: о рассредоточении существующих складов и арсеналов, о выделении дополнительных средств и еще ряд мероприятий. За полгода Генштаб не выполнил ни одного решения, которое мы приняли", - сказал Пашинский.

"Более того, когда я задал вопрос начальнику Генштаба, какая самая большая проблема в выполнении этих поручений, мне было сказано, что самая большая проблема, это то, что "Укрзализныця" не дает вагоны для перевозки боеприпасов", - добавил он.

Он подчеркнул, что именно начальник Генштаба в соответствии с положением о Генштабе организовывает защиту от террористических посягательств на объекты вооруженных сил, обеспечивает меры по повышению уровня живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов и складов, организовывает мероприятия по обеспечению технического обслуживания и использования боеприпасов и ракет и тому подобное.

"Согласно уставу ВСУ, начальник Генштаба – это военнослужащий, который лично отвечает перед государством за боевую готовность и сохранение боеприпасов, техники, горючего и других материальных средств", - подытожил Пашинский.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

По состоянию на 2 октября на складах боеприпасов в районе Калиновки продолжалась одиночная детонация боеприпасов.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

Пиротехнический отряд ГСЧС с начала взрывов складов в Калиновке получил 358 заявок от жителей относительно подозрительных предметов и изъял 998 взрывоопасных предметов.

Ирина Балачук, УП