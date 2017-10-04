Комитет рассмотрит законопроекты по Донбассу 5 октября

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса и продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей утром 5 октября.



Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.



Председатель комитета Сергей Пашинский призвал народных депутатов рассмотреть документы в среду, мотивируя это тем, что они неотложные. В то же время нардепы попросили больше времени на изучение текстов законопроектов.



"Заседание комитета в вопросе законопроектов президента будет завтра в 9.30", - огласил решение Пашинский.



Валентина Романенко, УП