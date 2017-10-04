Комитет рассмотрит законопроекты по Донбассу 5 октября

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Среда, 4 октября 2017, 17:10

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса и продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей утром 5 октября.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Председатель комитета Сергей Пашинский призвал народных депутатов рассмотреть документы в среду, мотивируя это тем, что они неотложные. В то же время нардепы попросили больше времени на изучение текстов законопроектов.

"Заседание комитета в вопросе законопроектов президента будет завтра в 9.30", - огласил решение Пашинский.

Валентина Романенко, УП

Темы: законодательство Донбасс Верховная Рада
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