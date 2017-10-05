Рада включила в повестку дня законопроекты по Донбассу

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Четверг, 5 октября 2017, 12:30

Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентские и альтернативные законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За включение в повестку дня законопроектов об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях №7163 и №7163-2 на пленарном заседании в четверг проголосовали 232 народных депутата.

За включение в повестку дня сессии законопроекта об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который продляет действие предыдущего закона на один год №7164 и альтернативного проекта закона №7164-1 проголосовало 253 нардепов.

Как отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, данные законопроекты депутаты рассмотрят в четверг, 5 октября во второй половине дня.

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Как сообщалось, 4 октября президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В Верховной Раде также зарегистрирован альтернативный президентскому проект о реинтеграции Донбасса авторства группы депутатов "Самопомочи".

5 октября комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает продлить еще на 1 год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Предложили внести поправку, что закон вступает в силу только после выполнения статьи 10 этого закона о выводе всех незаконных вооруженных формирований и вооруженной техники.

Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с поправкой законопроект 7164 о продлении действия особого статуса Донбасса.

Темы: законодательство Донбасс Верховная Рада
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