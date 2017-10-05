Балашов: Корова "5.10" была разбита из-за Онищенко

Руководитель партии "5.10" Геннадий Балашов считает, что скульптуру возле офиса партии активисты разбили из-за намерений члена партии Александра Онищенко, находящегося в бегах, баллотироваться в президенты.

Об этом Балашов сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что после того, как Онищенко присоединился к партии "5.10" начали поступать угрозы от националистических организаций. А после того, как он заявил о своем выдвижении в президенты Украины, угрозы участились.

"И вот Партия 5.10 подверглась нападению Национального Корпуса. Достопримечательность Печерска и один из символов Партии - Корова 5.10 была разбита вдребезги", - написал Балашов.

"Несмотря на это, Партия 5.10 поддерживает Александра Онищенко в его стремлении уничтожить институт президентства и поддерживает его как кандидата в президенты Украины", - добавил он.

Как известно, нардеп Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Онищенко объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

В парламенте Онищенко входил в группу "Воля народа", лидером которой был покойный Игорь Еремеев, совладелец топливно-промышленной группы "Континиум".

Ранее сообщалось, что около 30 активистов Национального Корпуса разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко позже заявил, что активисты этой политсилы разбили летнюю площадку под офисом партии "5.10" из-за "моды делать скандальные теги на культурных памятниках".

Украинская правда