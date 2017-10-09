Главные новости дня – за 60 секунд

Организаторы убийства Вороненкова, задержанные украинские пограничники, смерть украинца в Конго, Приватбанк, импорт угля из ОРДЛО в Польшу, субсидии и театр на Подоле – новости, которые обсуждали 9 октября.

Об убийстве Вороненкова. Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.

В ГПУ заявили, что организатором убийства бы является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции Тюрина.

Кроме того, трем людям сообщено о подозрении, двое человек задержаны.

"Мы видим переплетение личных интересов заказчика, месть верхушки ФСБ, которая была обвинена в коррупции, а также интересов высшего руководства Кремля, чтобы ценный свидетель замолчал навеки", - сказал Луценко.

У Тюрина с заявлением не согласны.

"Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", - заявил адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший его интересы.

Об украинских пограничниках. Российский суд арестовал на 2 месяца двух украинских пограничников, которых задержали 3 октября российские правоохранители.

О смерти украинца в Конго. Гражданин Украины погиб из-за катастрофы Ан-12 в Конго, которая произошла 30 сентября. МИД решает вопрос репатриации.

О Приватбанке. Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Об импорте угля из ОРДЛО и Польшу. Министерство иностранных дел Польши некомпетентно в ряде вопросов, затронутых в статье издания Dziennik на тему импорта в Польшу антрацита с востока Украины.

"С целью получения полной информации предлагаем обращаться в польское Министерство развития, Министерство энергетики и Национальную налоговую администрацию", - предложили польские дипломаты.

О субсидиях. Из-за возможного роста цены на газ количество украинцев, получающих субсидии, может достичь отметки 90%.

О театре на Подоле. "Этот театр является уникальным. Потому что он рождался в муках. Это очевидно, потому что многие считали, что они прикрылись театром, но здесь строится торговый центр или что-то другое. Если бы они пришли и посмотрели, то они бы увидели фантастическое фойе, уникальное сценическое оборудование, оборудование для голограмм, уникальный театр. Храм искусства 21 века", - заявил президент Петр Порошенко на открытии театра.