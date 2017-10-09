ГПУ завершила розслідування вбивства Вороненкова

Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.



Такий висновок можна зробити з повідомлення Генпрокуратури, яка анонсує відповідний брифінг.



"9 жовтня 2017 року о 12-00 год. відбудеться брифінг щодо завершення розслідування вбивства Д. Вороненкова", – йдеться в повідомленні.

Джерела "Української правди" в ГПУ підтвердили, що розслідування завершено.

Як відомо, 14 вересня російське видання "Росбалт" написало, що нібито Генпрокуратура України у відповідь на запит з Москви розповіла російським правоохоронним органам про результати розслідування вбивства Вороненкова.

Зокрема, йшлося про те, що цей злочин на замовлення російських спецслужб організували двоє – колишній чоловік дружини Вороненкова Марії Максакової і власник банку, що працює в Криму.

Водночас в українській прокуратурі заявили, що не ділилися інформацією про хід розслідування вбивства екс-депутата Держдуми з Росією.

На початку вересня генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що замовник вбивства Вороненкова перебуває на території Росії.

Як відомо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважало пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

Українська правда