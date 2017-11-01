САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога

1756 просмотров
Среда, 1 ноября 2017, 11:15
ukrinform

САП будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь - УП) и одного физического лица (Аваков-младший - УП). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который имел изготавливать рюкзаки", - рассказал Холодницкий.

Темы: Аваков суд Холодницкий
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Решение о законности "рюкзаков Авакова" выносил скандальный судья 1 ноября 2017, 11:01
Третьему задержанному по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении 1 ноября 2017, 10:02
Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента 31 октября 2017, 22:39
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд избрал Каськиву меру пресечения
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога
Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Киев
Оккупанты Крыма полностью прекратили движение через админграницу
Все новости
фильмы

6 кинодрам ноября, стоящих вашего внимания

факт

Новую привычку лучше формировать по утрам, а не вечером

фетизм

Почему некоторых людей дискриминируют из-за лишнего веса