САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога

САП будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь - УП) и одного физического лица (Аваков-младший - УП). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который имел изготавливать рюкзаки", - рассказал Холодницкий.