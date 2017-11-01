НАБУ и САП пришли с обысками к чиновникам Нацполиции по "делу Авакова"

5633 просмотра
Среда, 1 ноября 2017, 13:55

НАБУ и САП проводят обыски в домах ряда должностных лиц Национальной полиции по делу "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", - рассказывают в бюро.

Отмечается, что обыскивают помещения лиц, которые "по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел".

"Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", - добавляют детективы.

Антикоррупционный орган объясняет, что следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, раскрытых ранее детективами НАБУ в ходе расследования и связанных с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

"Некоторые из них были помечены "обратной датой", акты приемки осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли позднее. Раскрытые факты приобщены к материалам следствия", - рассказали в НАБУ.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании Turboseo Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

САП заявила, что будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Украинская правда

Темы: НАБУ полиция Аваков Антикоррупционная прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Решение о законности "рюкзаков Авакова" выносил скандальный судья 1 ноября 2017, 11:01
Третьему задержанному по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении 1 ноября 2017, 10:02
Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента 31 октября 2017, 22:39
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ и САП пришли с обысками к чиновникам Нацполиции по "делу Авакова"
Кива привел на суд по Авакову десяток парней в камуфляже
НАПК пока не выявило e-деклараций с признаками незаконного обогащения
В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 31 октября
Все новости
бренд

“Киевская перепичка” без сексизма

гастротур

Настоящий кофе. Настоящий ЭскоБАР

faq

Как выбрать семейного врача: пошаговая инструкция от Минздрава