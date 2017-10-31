Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

На додачу до конфлікту з президентом Петром Порошенком, на голову очільника МВС Арсена Авакова звалилася неприємна новина. У вівторок, 31 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до його сина Олександра.

Спочатку про це повідомили два незалежних один від одного джерела "Української правди", а вже трохи згодом на наше питання міністр Аваков відповів: "Так. Прийшли до сина з обшуками. Мерзотники".

У чому звинувачують сина Авакова, як сприймають дії НАБУ в його оточенні та Адміністрації президента і чи посилить це і без того складні відносини між Аваковим та Порошенком, розбиралася УП.

У вівторок, 31 жовтня, обшуки проводили іза адресою реєстрації, сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, по вулиці Мироносицькій, 22, і, де той фактично проживає.

У якийсь момент у Харкові помешкання, де проводили обшуки, оточила поліція – за дивним збігом обставин будівлю замінували.

"На лінію 102 о 12:34 невідомий чоловічий голос повідомив про мінування. Був оточений весь квартал, проводилась евакуація людей", – розповіла УП речник поліції Харкова Олена Баранник.

Вона не могла уточнити, чи лишалися детективи в будівлі, чи їх було евакуйовано через мінування. Однак, як розповіли УП співрозмовники в НАБУ, дії вибухотехніків не завадили детективам зробити свою роботу.

Обшуки також відбулися і в місцях проживання інших двох фігурантів справи – екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харків'янина Володимира Литвина, який є другом сина глави МВС .

Згодом стало відомо, що детективи затримали всіх трьох фігурантів справи.

О 15:20 Олександра Авакова доставили до НАБУ. Приблизно в цей же час до будівлі по вулиці Сурікова, 3, приїхали два автобуса Нацгвардії. Однак, за свідченнями очевидців, правоохоронці "щось пофотографували і поїхали".

Станом на вечір вівторка у НАБУ тривали "невідкладні слідчі дії". Сину Авакова та Чеботарю станом на 18:20 оголосили підозру.

Литвина, який мешкає в Харкові, станом на вечір вівторка 31 жовтня везуть до Києва.

Реакція в АП та оточенні Авакова

Публічно Аваков-старший впродовж дня тримав паузу, прокоментувавши події довкола "справи рюкзаків" лише ближче до вечора.

"Тиск на мене з боку організаторів сьогоднішніх дій проти мого сина і моїх колишніх підлеглих – не пройде. Сподіваюся на адекватний судовий процес, у якому Олександр візьме участь, – розставить все по місцях!" – зазначив Аваков.

За кілька годин до цього вийшла заява МВС приблизно з таким самим набором звинувачень.

Разом з тим один із соратників Авакова проговорився, що обшуки в Харкові розпочались о 7:30 вівторка, і міністр про це знав.

Більше того, джерела УП в правоохоронних органах стверджують, що керівник НАБУ Артем Ситник особисто повідомив Авакова про обшуки ще напередодні. Співрозмовники у НАБУ цю інформацію заперечують.

З огляду на це, показовим стало повідомлення, що з'явилось о 10-й ранку, в якому міністр проінформував, що знімає посилену охорону з-під Верховної Ради, де вже другий тиждень розташовуються намети "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі та руху "Визволення" нардепів Семена Семенченка та Єгора Соболєва.

"Витрачати державні ресурси й охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру", – написав міністр.

Враховуючи, що за пару тижнів до цього саме ці намети стали причиною сварки Авакова з президентом Петром Порошенком, – крок міністра можна вважати безпосередньою реакцією на перипетії довкола його сина, у якому він, за словами близького соратника міністра, бачить "відлуння старої війни з Петром".

Водночас в оточенні Авакова та партії "Народний фронт" мають дві версії подій.

За першою з них, "справа рюкзаків" є відповіддю президента на небажання міністра розігнати силою акцію під Радою.

Співрозмовники УП вважають, що справу реанімували, натиснувши на головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

"Назар постійно спілкується з АП. І без поштовху з їхнього боку нічого не було б", – констатує співрозмовник в оточенні міністра.

На Банковій про затримання сина Авакова воліють не говорити. Сам же президент Порошенко зараз зайнятий візитом до Саудівської Аравії.

Один із членів української делегації розповів УП, що "президент сьогодні цілий день світиться".

За другою версією, обшуки в Харкові та затримання сина Авакова є справою рук Саакашвілі та першого заступника керівника НАБУ Гізо Углави, які таким чином реагують на видворення соратників екс-президента Грузії з України.

Ближче до вечора послідувала офіційна реакція "Народного фронту". Партія розповсюдила заяву, у якій події вівторка розцінили "як політичний тиск на міністра персонально та Національну поліцію в цілому, на політичну партію "Народний фронт" та фракцію цієї партії".

Разом з тим, за словами співрозмовників у НФ, ніяких засідань фракції чи якихось окремих зборів через "справу рюкзаків" не було. Але хоч окремої стратегії або плану дій і не обговорювалось, у партії впевнені, що Аваков повністю може розраховувати на підтримку.

"Депутати до суду прийдуть, будуть усі, хто зможе, незалежно від груп", – заявив УП один із членів НФ.

У чому звинувачують сина міністра

У лютому 2015 року МВС вирішило закупити рюкзаки для бійців АТО за допомогою переговорної процедури. У результаті, було укладено договори з двома переможцями – ТОВ "Дніпровенд" на 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,49 мільйонів гривень та ФОП Плигачов на 1 тисячу рюкзаків вартістю 2,1 мільйона.

Загалом, за інформацією НАБУ, Міністерство внутрішніх справ перерахувало на рахунок ТОВ "Дніпровенд" 10.732.098 гривень. Пізніше ці гроші було нібито переведено на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Ті самі рюкзаки mvs.gov.ua

Під час досудового розслідування НАБУ встановило, що постачальники не мали необхідного обладнання, кваліфікованих працівників та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Саму закупівлю, за інформацією НАБУ, здійснено за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. Журналісти також писали про очевидно завищені ціни, адже через півроку армія купуватиме такі ж у 1,5 рази дешевше. Крім того, за інформацією НАБУ, рюкзаки так і не було поставлено в повному обсязі.

Кримінальне провадження по "рюкзаках Авакова" Генпрокуратура відкрила ще в липні 2015 року, за часів Шокіна. А в квітні 2016-го справа перейшла до НАБУ.

У лютому 2016 року в мережі з’явилося відео, яке пізніше було долучено до справи. На ньому людина, схожа на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, нібито домовляється про поставку рюкзаків з людиною, схожою на екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря, який на той момент відповідав за держзакупівлі.

Фірма-постачальник, стверджували журналісти, пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина глави МВС.

Міністр Аваков із самого початку заперечував причетність його родини до закупівлі рюкзаків.

"Автори "Казки про рюкзак і держзакупівлі", як зазвичай – одіозний нардеп Каплін і імені Фірташа-Льовочкіна телеканал Інтер", – писав глава МВС у Facebook.

Навесні 2016 року НАБУ отримало доступ до банківських рахунків "Дніпровенд", а в лютому 2017-го голова НАБУ Артем Ситник говорив про завершальну стадію розслідування у справі "рюкзаків Авакова".

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Суд про обрання запобіжного заходу затриманим відбудеться вже в середу. Відомо, що розглядатиме справу Солом'янський суд Києва.

А поки ж син головного правоохоронця країни проведе ніч у СІЗО.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, Роман Кравець, УП