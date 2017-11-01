"Рюкзаки Авакова": появились новые подробности обысков в Нацполиции

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Среда, 1 ноября 2017, 16:02

В Национальной полиции раскрыли новые детали обысков, которые в среду НАБУ и САП проводили у полицейских чиновников.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало.

Он подтвердил, что в среду действительно проводились следственные действия "у нескольких бывших сотрудников МВД, а теперь Национальной полиции".

По его словам, никто из них не был задержан, подозрения никому не объявляли, все они сейчас находятся на рабочих местах.

Тракало сообщил, что на данный момент обыски закончились.

При этом пресс-секретарь отказался рассказывать, кого именно обыскивали.

Как сообщалось, в среду, 1 ноября, НАБУ и САП проводили обыски в домах ряда должностных лиц Национальной полиции по делу "рюкзаков Авакова".

По данным НАБУ, следственные действия проводились в Киеве и Киевской области в помещениях лиц, которые "по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел".

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании Turboseo Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

САП заявила, что будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: полиция Аваков НАБУ Антикоррупционная прокуратура скандал
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