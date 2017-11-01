Суд отпустил Чеботаря под личное обязательство

Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отпустил экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря под личное обязательство.

Об этом сообщил корреспондент УП.

Соответственно, суд отказался от ареста Чеботаря с альтернативой залога в 5 млн гривен.

По словам стороны защиты, у Чеботаря плохое состояние здоровья - он перенес операцию из-за онкозаболевания. Сейчас, по словам его адвокатов, у Чеботаря нет желудка и есть клапан в сердце, он лечился в немецкой клинике "Шарите". А в 2016 году он три месяца провел в коме.

Во время заседания суда народный депутат от партии "Народный Фронт" Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.

Также адвокаты Чеботаря отмечали, что видео, на котором есть Александр Аваков сфальсифицировано, поскольку, по словам экс-заместителя главы МВД, сына Арсена Авакова никогда не было в его кабинете. Кроме того, сторона защиты отметила, что следователи исследовали не оригинал видео.

В то же время сторона обвинения считает его оригинальным, так как, по их утверждениям, его взяли с сервера СБУ. Также в материале дела есть показания сотрудника Службы безопасности, который проводил эту запись.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

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Алексей Братущак, УП