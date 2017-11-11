Полиция открыла уголовное производство на заявление свекрови Корчак

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Суббота, 11 ноября 2017, 18:02

Киевская милиция открыла уголовное производство против детектива Национального антикоррупционного бюро на заявление свекрови председателя Национального агентства предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Об этом говорится на сайте столичной полиции.

В отделе коммуникации киевских правоохранителей УП подтвердили, что в сообщении речь идет именно о свекрови Корчак.

Так, отмечено, что Надежда Тимер-Булатова обратилась в Святошинское управления полиции с заявлением, что 10 ноября около 18 часов работник НАБУ незаконно проник в ее квартиру.

"По ее обращению следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку изложенных в заявлении фактов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.

Допрос касается дела, которое НАБУ расследует с 5 октября по новой машине Натальи Корчак Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы.

Впоследствии Корчак заявила, что ее свекровь закрыла работника НАБУ, потому что приняла его за мошенника.

Украинская правда

Темы: НАПК НАБУ полиция
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