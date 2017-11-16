Рада приняла закон, который защитит бизнес от "маски-шоу"

Народные депутаты большинством голосов поддержали законопроект, который защищает предпринимателей от давления силовиков.

За него проголосовало 312 нардепов.

Перед началом голосований премьер Владимир Гройсман попросил о поддержке инициированного им законопроекта №7275.

"Я презираю силовиков, которые надевают погоны и давят на честный бизнес, организовывают маски-шоу и блокируют тех, кто сегодня создает национальный продукт. Поэтому остановим позорный путь, по которому идут некоторые представители силовых структур", - сказал Гройсман.

Председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин пояснил, что этот законопроект позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

"Первое и важное решение, которое предусмотрено этим документом, это разрешение на фото и видеофиксацию стороной защиты обысков, которые происходят. Более того, их видеофиксация становится обязательным", - сказал Кожемякин.

Он добавил, что по новому закону, если во время обысков были изъяты документы предпринимателей, техника и другие материалы без присутствия адвоката, то изъятые материалы не смогут в дальнейшем использоваться стороной обвинения.

Кроме того, по его словам, теперь обвинители должны доказывать необходимость обысков и не смогут их проводить без соответствующего постановления суда, руководствуясь лишь собственными мотивами. Также меняются сроки производств и возможность их обжаловать и многое другое.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что пока депутаты обсуждают этот законопроект, ежедневно происходит по 15 обысков.

"Начинаем программу "Маски-шоу стоп!", - заявил Петренко.

За поддержку этого документа депутаты проголосовали практически единогласно.

Он вступит в силу после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил ввести аудит деятельности правоохранительных органов по расследованию уголовных преступлений и еще ряд новаций.