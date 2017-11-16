Скандальное ДТП в Харькове: водитель Touareg угрожает голодовкой

Второй подозреваемый в смертельном харьковском ДТП Геннадий Дронов заявил, что может объявить голодовку.

Об этом он сказал в четверг по видеоконференции в ходе заседания апелляционного суда Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"В случае, если суд не будет справедливым, не будет справедливо рассмотрена моя апелляция, апелляционная жалоба моего адвоката и мне не будет изменена мера пресечения, я буду голодать… Я не буду ничего ни пить, ни есть до того времени, пока не будет принято законное справедливое решение", - сказал он.

Он утверждает, что за время, проведенное в СИЗО, у него ухудшилось состояние здоровья. Дронов обратился к суду с просьбой назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного браслета и разрешить продолжить лечение в частной клинике.

В свою очередь, прокурор возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь, в частности, на то, что Дронов может симулировать ухудшение состояния здоровья, чтобы затягивать или уклоняться от досудебного следствия.

Как известно, 8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова без возможности внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили ему о подозрении.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.